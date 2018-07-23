Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Yaman Açıklaması

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "İmkanlarımızı Mardin'in her yerinde kullanıyoruz." dedi.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve yaptığı çalışmalarla, belediyenin imkanlarını kentin her tarafına ulaştırıyor.



Sosyal Riski İzleme ve Önleme Projesi kapsamında mardinmasa ekiplerinin şehrin kırsal mahallelerinde vatandaşları dinlediğini anımsatan Yaman, şehirde dokunulmadık kimse bırakmayacaklarını belirtti.



Mardin'in daha da mutlu hale geleceğini vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

"Kimsesizlerin kimsesi olacağız, garip gurabaların hamisi olacağız. İnsanların acısında yanlarında olacağız. Mutluluklarında yanlarında olacağız. İnşallah Mardin daha huzurlu hale gelecek. Daha mutlu hale gelecek. İmkanlarımızı Mardin'in her yerinde kullanıyoruz.'