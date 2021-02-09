Mardin Büyükeşhir Belediyesinden basın mensuplarına ücretsiz ulaşım kartı

Mardin Büyükşehir Belediyesinden kentte çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarına ücretsiz ulaşım kartı verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının çalışmalarına destek olmak amacıyla çalışma başlatan Ulaşım Daire Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, gerekli çalışmaları tamamladı.

Çalışma kapsamında kent genelinde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz şekilde yararlanacak.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çelik, "Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Mahmut Demirtaş'a gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum. Gazeteci arkadaşlarıma da başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz