Mardin Bulgurcular Derneğinden Acil Durum Toplantısı

Mardin'de bulgur sektörü yatırımcıları, Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun başkanlığında ABD'nin ekonomik baskı uygulamasına karşı Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere toplandı.

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapan bulgurcular, doların beklenenin üzerinde değer kazanması ile ortaya çıkan olumsuzlukları görüşmek üzere, Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun Başkanlığında acil durum toplantısı yaptı. Mardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun, döviz hareketlerinin dengesiz bir şekilde hareketlenmesinin, bulgur sektöründe yatırım yapan sanayicileri olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek, temel sorunların masaya yatırılması için acil olarak toplandıklarını söyledi.

"Krizi fırsata dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

Yükselen dövizin sektöre yansımalarını ve döviz krizini ihracatı arttırarak fırsata dönüştürerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Mardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun, "Mardin'deki bulgur sektörünün sorunlarını masaya yatırdık. Yükselen dövizin muhtemel sektöre yansımalarını konuştuk, ihracatı artırmanın ülkeye döviz girişinin artırılması için yapılması gerekenleri konuştuk. Yeni alternatif pazarların bulunması, pazar çeşitliliği, Ortadoğu dışında yeni pazarlar bulunması konularını masaya yatırdık. Kurun durulmasını beklemeden, erken önlemler almayı ve döviz krizini, ihracatı arttırarak fırsata dönüştürerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Toplantının ardından, elektrik ve su fiyatlarının artması yeni maliyet ve fiyat belirleme gerekliliğinin ortaya çıktığı ve iş ve güç birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğu vurgusu yapıldı. - MARDİN