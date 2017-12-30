Mardin Bölgesinde İlk Defa Özel Halk Otobüsleri İzlenmeye Alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şehir içi hatlarda yolcu taşıyan özel halk otobüsleri 4 ayrı kamera ile internet üzerinden izlenip denetleniyor.



Kızıltepe ilçesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi Özel Halk Otobüsleri Derneğine bağlı 51 şehir içi aracı 4 ayrı kamera ile dernek merkezinde izleniyor. Dernekte yapılan bu uygulamanın bölgede ilk olması ve bu kayıtları 2 ay saklaması ile şehirde güvenliğin esas alındığı belirtildi. Dernek yönetimine yapılan yolcu şikayetleri ve bunun müdahale edebilme durumunun yanında bir de oluşabilecek kazalarının nedenini saptayabilme adına yapılan bu güvenlik kamera sistemleri ile artık her şeyin daha rahat kontrol edildiği belirtildi.



Özel Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Zeynelabidin İncesu, şehir içi yolcu taşımacılığı ile ilgili yaptığı açıklamada durak yetersizliği, cep durak ihtiyacı, durak işgali, yolların bozukluğu ve sık kavislerin gereğinin yapılmasını istediğini söyledi. İncesu, ayrıca yılbaşından sonra akbil uygulamasına geçileceğini de belirtti. - MARDİN