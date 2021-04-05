Mardin, Bingöl ve Elazığ'da bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Mardin, Bingöl ve Elazığ'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Mardin, Bingöl ve Elazığ'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen Mardin Sivil Toplum Kuruluşu Bileşenleri üyeleri adına basın açıklamasını Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer okudu.

Değer, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladığını belirtti.

Değer, "Emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır." ifadelerini kullandı. Değer, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki; 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır. Darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını; şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz."

Platform üyeleri açıklamanın ardından Mardin Adliyesi'ne giderek, bazı internet siteleri ve sosyal medyada yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bingöl

Bingöl Adliyesi önünde bir araya gelen 73 sivil toplum kuruluşu üyeleri, bazı internet siteleri ve sosyal medyada yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar hakkında suç duyurusu yaptı.

Memur-Sen Bingöl Şube Başkanı Yunus Kava, yaptığı açıklamada, emekli de olsalar amirallerin siyasete müdahale etmesine milletin sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

Kava, "15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz." diye konuştu.

Elazığ

Elazığ'da Memur-Sen üyeleri adliyeye giderek, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim etti.

Adliye çıkışı açıklama yapan Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladıklarını belirtti.

Memur-Sen olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördükleri açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Bahşi, şöyle konuştu:

"Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu emekli askerlerin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. Bu açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar