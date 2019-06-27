Mardin Belediyesi Sebep Yokken Ağacı Kıran Aptalın Videosunu Paylaştı

İnsanoğlu çok ilginç. Sebepsiz yere ağacı kırıyor. Hem de yeni dikilmiş. Mardin Kızıltepe Belediyesi de sağolsun bu 'insan'ın videosunu paylaşmış.



Mardin Kızıltepe Belediyesi, yeni dikilen ağacı kıran şahısların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı June 26, 2019

Henüz kim olduğu belirlenemedi ama dileriz bulunur da birkaç ay sadece ağaç dikme görevi gibi bir ceza verilir.