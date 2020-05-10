Mardin Başsavcısı Bektaş, cezaevi görevlileriyle iftarda buluştu

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz koruma memurlarının kaldığı yurtta onlarla iftar açtı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz koruma memurlarının kaldığı yurtta onlarla iftar açtı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri koruyan yurtta kalan infaz koruma memurlarını ziyaret etti.

Bektaş, cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri korumak için evlerinden, ailelerinden uzak kalarak fedakarlıkta bulunan görevlileri büyük özveriyle görev yaptığını söyledi.

Bektaş, "Kimse görmese de, büyük bir sorumluluk ve fedakarlık örneği gösteren çocuk ve ailelerinden 40 gündür karantinada ayrı yaşayan infaz koruma memurlarımızla iftar açtık, bayan memurlarımızın da anneler gününü kutladık." dedi.

Bektaş, iftar programının ardından kadın infaz koruma memurlarının Anneler Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.

Kaynak: AA