Mardin Başsavcısı Bektaş, cezaevi görevlileriyle iftarda buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin Başsavcısı Bektaş, cezaevi görevlileriyle iftarda buluştu

Mardin Başsavcısı Bektaş, cezaevi görevlileriyle iftarda buluştu
10.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:46

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz koruma memurlarının kaldığı yurtta onlarla iftar açtı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz koruma memurlarının kaldığı yurtta onlarla iftar açtı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri koruyan yurtta kalan infaz koruma memurlarını ziyaret etti.

Bektaş, cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri korumak için evlerinden, ailelerinden uzak kalarak fedakarlıkta bulunan görevlileri büyük özveriyle görev yaptığını söyledi.

Bektaş, "Kimse görmese de, büyük bir sorumluluk ve fedakarlık örneği gösteren çocuk ve ailelerinden 40 gündür karantinada ayrı yaşayan infaz koruma memurlarımızla iftar açtık, bayan memurlarımızın da anneler gününü kutladık." dedi.

Bektaş, iftar programının ardından kadın infaz koruma memurlarının Anneler Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı Haber
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Haber
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
65 yaş üstüne 'Seksenler' sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz...
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Denize girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi
Denize girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu
'Bana ceza işlemez ama yine de yazın' diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Deniz Gezmiş Fahrettin Altun Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Çocuk Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mardin Başsavcısı Bektaş, cezaevi görevlileriyle iftarda buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 21:01:44. #1.14#
title