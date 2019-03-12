Mardin Bakan Kasapoğlu: Yol Yapması Gerekenler Çukur Kazarak Halka İhanet Etti

Bakan Kasapoğlu: Yol yapması gerekenler çukur kazarak halka ihanet etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'de AK Parti seçim bürosunda yaptığı konuşmada, "Sadece yollarınıza çukur kazanlar değil, gönüllerinizi delik deşik edenler bu coğrafyaya, insanına, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına ihanet ettiler. Hepiniz de bunu tecrübe ettiniz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Mardin Havalimanı'nda Vali Mustafa Yaman tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Yeşilli ilçesine hareket etti.

AK Parti Yeşilli Belediye Başkan adayı Hayrettin Demir'in seçim bürosunu ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada partililere seslendi. AK Parti iktidarları döneminde spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Kasapoğlu, "Ülkemizde son 17 yılda spor anlamında çok güzel tesisler oldu. Bunun bir kısmını siz Yeşilli'de tecrübe ettiniz, bir kısmını Mardin'de gördünüz. Ülkemizde 2002 yılında 1500 adet spor tesisi varken şimdi 5 bine yakın tesis var. Çok basit bir rakam bu, çok somut bir örnek. 2002'de 200 bine yakın yurt kapasitesi varken şimdi 700 bine yakın yatak kapasitemiz var. Bunları inşallah hep birlikte artıracağız. Bunun için elbette 31 Mart'a güçlü destekleriniz çok önemlidir" diye konuştu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yol yapması gerekenlerin çukur kazarak bu halka ihanet ettiklerini belirterek, "Sadece yollarınıza çukur kazanlar değil, gönüllerinizi delik deşik edenler bu coğrafyaya, insanına, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına ihanet ettiler. Hepiniz de bunu tecrübe ettiniz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, buradaki konuşmasının ardından Midyat ilçesine hareket etti.

Kaynak: DHA