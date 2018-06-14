Mardin Bağımsız Milletvekili Adayı Mahmut Aktaş: "Kentin Sorunlarını Projelerle Çözeceğiz"

Mardin bağımsız milletvekili adayı Mahmut Aktaş, çok sayıda kararsız seçmenin olduğunu belirterek, kentin sorunlarını Meclis çatısı altında ürettiği projelerle çözmek istediğini ifade etti.

Mardin bağımsız milletvekili adayı Mahmut Aktaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçimlere kısa bir süre kalması nedeniyle temposunu da arttıran Aktaş, kentte çalmadık kapı bırakmaya gayret ediyor. Hem ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren hem de gençlerle bir araya gelen Aktaş, projelerini anlatıyor. Adaylık başvurusunda bulunmadan önce kamuoyu yoklaması yaptığını belirten Aktaş, "Yaptığımız bu kamuoyu çalışmaları neticesinde insanların siyasi partilere olan güvenlerini kaybettiklerini, yıllardır verilen sözlerin yerine getirilmemesi sebebiyle kararsız seçmen sayısının arttığını belirledik. Bu çalışmamız neticesinde, memleketimizde yapılan usulsüzlüklerin ve haksızlıkların karşısında ne kadar uğraşırsak uğraşalım sesimizin yeterince çıkmadığına, bu sebepten dolayı siyasetle ilgilenmemiz gerektiğine ve önümüzdeki bu seçimde siyasete girmek açısından şartların olgunlaştığına karar vererek zorlu bir yola çıktık" dedi.

Memleket sorunlarının, siyasi partilerin politikalarına kurban edildiğini söyleyen Aktaş, "Yukarıdan atama usulü ile belirlenen milletvekillerinin, iradelerinin bulunmadığına ve bu şartlar içerisinde kim seçilirse seçilsin halkın değil başkalarının vekili olacağına kanaat getirdiğimiz için bağımsız aday olmamız gerektiğine karar verdik" diye konuştu.

"Öğretmen açığı olduğunu biliyoruz"

Erbakan Vakfının ve diğer partilerden de istifa eden bir grubunda kendisini desteklediğini anlatan Aktaş, Mardin ve bölgenin sorunlarını, vatandaşların temel ihtiyaçlarını ve bölge kalkınmasının temel noktalarına vakıf olduğunu söyledi. Mardin ve ülke genelinde eğitim sisteminde ciddi sıkıntılar tespit ettiğini söyleyen Aktaş, "Yerelde bu sıkıntılar farklı nedenlerle, farklı boyutlara ulaştı. Ülkede ciddi bir öğretmen açığı olduğunu biliyoruz. Buna rağmen ücretli öğretmen adı altında karın tokluğuna eğitimciler çalıştırılıyor. Çocuklarımızı böyle bir anlayışla geleceğe nasıl hazırlayabileceğiz" diye konuştu.

Aktaş, seçilmesi durumunda kangrenleşen elektrik sorunu başta olmak üzere bölgeyi yakından ilgilendiren ve turizmin hareketlendirilmesi ve tarihi değerlerin korunması alanında da anlamlı projelerinin bulunduğunu sözlerine ekledi. - MARDİN