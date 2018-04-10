Mardin Badmintonda Finale Yükseldi

Mardinli sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye finaline katılmayı hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton yarı final etabında Mardinli gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü erkek takımı büyük bir başarı göstererek finale yükseldi. Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton finali 11-13 Mayıs'ta Bolu'da yapılacak.

Mardinli sporcuların büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, 12 ilin mücadele edeceği final karşılaşmalarda Mardinli sporculara başarılar dileyerek, "Sporcularımızın aldığı bu başarı hepimizi memnun etti. Antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - MARDİN