MARDİN Babasına ait arazide yılda 4 ton bal üretiyor
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MARDİN Babasına ait arazide yılda 4 ton bal üretiyor

Babasına ait arazide yılda 4 ton bal üretiyorMARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Mehmet Çekmez (40), babasına ait arazide yılda 4 ton bal üreterek, ailesinin geçimini sağlıyor.

21.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:09

Babasına ait arazide yılda 4 ton bal üretiyor

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Mehmet Çekmez (40), babasına ait arazide yılda 4 ton bal üreterek, ailesinin geçimini sağlıyor.

Derik ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Çekmez, 2007 yılında Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra girdiği sınavlarda istediği puanları alamayınca, 8 yıl ücretli öğretmen olarak görev yaptı. Öğretmenlik görevini 4 yıl önce bırakan Çekmez, halk eğitim merkezinin arıcılık kursuna katıldı. Burada aldığı sertifikanın ardından Çekmez, ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki babasına ait 2 bin 800 metrekarelik arazide arıcılık yapmaya başladı.

Yılda 4 ila 6 ton arasında bal üretimi yaparak geçimini sağladığını anlatan Çekmez, "Üniversiteyi bitirdikten sonra atanamadım. Ama pes etmedim. Atanamamamın verdiği burukluğu burada telafi ettim. Burada sabit olarak 50 arı kovanına bakıyoruz. Gezginci olarak ise 350 arı kovanıyla iş yapıyoruz. Bal üretimimiz yıldan yıla değişiklik gösterebiliyor. 4 ton ila 6 ton arası süzme bal elde ediyoruz. Balın kilosu 100 liraya satıyoruz. Ürettiğimiz bal endemik baldır" dedi.

MARDİN Babasına ait arazide yılda 4 ton bal üretiyor

Kaynak: DHA

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