Mardin Babası evi terkeden 14 yaşındaki Azad'ın hayat mücadelesi HD Babası evi terkeden 14 yaşındaki Azad'ın hayat mücadelesi

MARDİN'in Derik ilçesinde, babası 10 yıl önce başka bir kadınla evlenerek evi terkeden 14 yaşındaki Azad Tekin, yaşıtları tatil yaparken kendisi günde 2 iş birden yapıyor. Sabah erken sebze haline giderek sebze satan Azad Tekin, öğleden sonra ise, ayakkabı boyacılığı yapıyor. 6 çocuk annesi Hamdiye Tekin de, resmi nikahlı eşinin, 10 yıl önce evi terketmesinden sonra gündelik işler yaparak, çocuklarının geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Okulların kapanmasının ardından Derik ilçesi Cevizpınar mahallesinde yaşına yaşayan Azad Tekin, yaşıtları tatile giderken, kendisi ekmek parası çıkarmak ve aile bütçesine katkıda bulunmak için günde iki iş birden yapıyor. Kendisinden yaşça büyüklerin bile yapamadığını yapan Azad, sabah güneşin doğuşuyla birlikte, eski sebze haline giderek, annesiyle birlikte sebze satıyor. Öğlen saatlerine kadar sebzelerini bitiren Azad ve annesi, öğlen yemeğinden sonra da başka işlerde çalışıyor. Azad, ayakkabı boyacılığı yaparken, anne Hamdiye Tekin ise, ev temizliği ve yünlü yorgan dikerek, günlük işlerle para kazanmaya çalışıyor.

Babasının 10 yıl önce annesini terkettiğini ve bu yüzden ailedeki büyüklerin çalışmak zorunda olduğunu belirten Azad Tekin, "Ben 8'inci sınıfa geçtim. Yokluk içinde geçiyor hayatım. Ben de annem ve kardeşlerime yardımcı olmak için sabahları sebze haline gidiyor, sebze satıyorum. Bunu bitirdikten sonra da öğlen eve geliyorum. Öğlen yemeği yedikten sonra bu kez boya sandığımı alarak ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Günlük yaklaşık 15-20 lira kazanıyorum. Okuluma devap edip, doktor olmak istiyorum. Bunun için de iyi bir okula gitmem gerektiğini biliyorum. Ama imkanlarımız el vermiyor. Her şeye rağmen doktor olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Eşiyle, görücü usulü ile tanıştıklarını ve resmi nikahlı olduklarını anlatan 6 çocuk annesi Hamdiye Tekin de, kocasının başka bir kadınla on yıl önce kaçtığını söyledi. 6 çocukla ortada kaldığını anlatan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Tekin, şöyle konuştu:

"45 yaşında, 6 çocuğum var. 25 yıllık resmi nikahlı evliyim. Buna rağmen kocam beni ve çocuklarımı on yıl önce terkederek, başka bir kadınla, başka bir şehirde yaşamaya başladı. On yıldan beri hayat mücadelemi onurlu bir şekilde veriyorum. Kaldığım ev anneme ait. 20 yaşındaki oğlum, çalışmak için battı illerine gitmiş. 17 yaşındaki kızım Dilek de yaşadığımız ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik destek alıyor. Ben de şeker ve kalp hastasıyım. Ama, bugüne kadar onurlu bir şekilde çalışarak helal para kazandım. Çocuklarıma gücüm yettiği kadar baktım. Azad 8'inci sınıfa gidiyor. Okulda da çok başarılı. Okullar kapandığından beri o da benimle birlikte sabah erken kalkıyor. Birlikte sebze haline gidiyoruz. Burada sebze satıyoruz. Öğlen eve geliyoruz yemek yedikten sonra Azad, ayakkabı boyacılığı yapıyor. Ben de artık gündelik ne iş olursa onu yapıyorum. Genelde yünlü yorgan dikimini yapıyoruz. Mevsimi gelmiş. Komşularımızın ve bizi bilenler bize ne işleri varsa getiriyor, ben de yapıyorum. Ama, çocuklarımın daha iyi şartlarda yetişmesini, eğitim almasını istiyorum. Bunun için devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Malım yok, mülküm yok. Oğlum doktor olmak istiyor. Bu şartlarda çok zor görünüyor. Devletimizin bize yardım etmesini istiyorum."