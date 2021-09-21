Mardin Atletizm Spor Kulübü, süper ligde kalma zaferini elde etti - Haberler Spor
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Mardin Atletizm Spor Kulübü, süper ligde kalma zaferini elde etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mardin Atletizm Spor Kulübü, süper ligde kalma zaferini elde etti

Mardin Atletizm Spor Kulübü, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Atletizm Süper Ligi Final yarışmalarında üstün gayret göstererek süper ligde kalma başarısını elde etti.

Mardin Atletizm Spor Kulübü, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Atletizm Süper Ligi Final yarışmalarında üstün gayret göstererek süper ligde kalma başarısını elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Atletizm Süper Ligi Final yarışmaları İzmir Atatürk stadında yapıldı. Kulüplerarası Atletizm Süper ligi Mardin Atletizm Spor Kulübü sporcularının zorlu rakiplerine karşı başarılı yarışmalar çıkararak Mardin, final yarışmalarında 20 yarışmanın sonunda 58.5 puan toplayarak 111,5 puana ulaşarak süper ligdeki 6. sırayı koruyup, istikrarlı bir şekilde yarışan Mardin, süper ligde kalma zaferine ulaştı. Süper ligde Fenerbahçe, Galatasaray, Enka Spor Kulübü gibi köklü kulüplerin rakipleri olma şansını yakaladı.

Süper ligde kalmak için sporcuların üstün gayret sarf ettiklerini kaydeden Mardin Atletizm ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Münir Cura, "Süper ligde bulunan kulüplerin maddi ve manevi açıdan bizden kat kat üstün oldukları ve rakiplerimizin gücüne karşı kulübümüz süper ligde kalmak için sporcularım elinden gelen gayretleri ve performansı gösterdi. Süper ligim 8 takımdan oluşması nedeniyle ligde bulunan kulüpler bu alanda kurumsal olarak faaliyete devam eden, marka kulüpler ile birlikte süper ligde olmak önemli bir başarıdır. Süper lige başarılı bir şekilde tamamlayarak süper ligde Mardin ilimizin ismini altın harflerle yazdırdık. Mardin ilimizde kulüplerden beklenen spor alanında aranan ve özlenen başarıyı yıllardan beri Mardin Atletizm Spor Kulübü ve ekibi bu başarıyı yakalamıştır. Bu başarıda emeği geçen Antrenör ve sporcularımı kutlarım bu zorlu ligde Mardin ilimizi süper ligde kalması bölgemiz için önemli bir başarıdır" dedi. - MARDİN

Mardin Atletizm Spor Kulübü, süper ligde kalma zaferini elde etti

Mardin Atletizm Spor Kulübü, süper ligde kalma zaferini elde etti

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Haber: Mardin Atletizm Spor Kulübü, süper ligde kalma zaferini elde etti - Haberler Spor
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