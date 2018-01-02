Mardin Atletizm Spor Kulübü Atatürk Kupası'nı Kazandı

Ankara'da düzenlenen Atatürk Koşusunda Mardin Atletizm Spor Kulübü birinci oldu.



Bayanlar takım sıralamasında 9 puanla Mardin Atletizm Spor Kulübü birinci, 12 puanla Beşiktaş Spor Kulübü ikinci, 27 puan toplayan Ankara PTT spor kulübü üçüncü oldu. Kulüp Başkanı Mehmet Münir Cura, 82'ci Büyük Atatürk koşusunda şampiyonluk kupasının Mardin iline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Cura, "Kupa kulübümüze ve Mardin ilimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle emeği geçen başta Antrenör ve sporcularımı kutlarım. Bu başarımız tesadüf değildir 74 ve 75'ci Büyük Atatürk koşusunda erkeklerde takım ikinciliği ve 76'cı Atatürk koşusunda takım Şampiyonu olduk. Mardin Atletizm spor kulübü Ülkemizde bir Marka Kulüp olma yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Mardin genelinde atletizm sporunu bugüne kadar 2 bin 500'e aşkın çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yaptık. Altyapıda sadece 2017 yılında ulusal yarışmalarda 8 madalya alarak tamamladık" dedi. - MARDİN