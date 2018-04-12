Mardin Asp Polisleri Unutmadı

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mardin İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk ve Sevgi Evindeki çocuklar 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı makamında ziyaret etti.

Mardin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde yetim ve koruma altındaki çocuklarla bir araya gelen Onar ziyaretin ardından sevgi evlerinde ki çocuklar için oluşturulan trafik eğitim alanında hem eğlendiler hem de trafik eğitimi aldı. Ziyarette konuşan Efetürk, "Mardin'de paydaş kurumumuz olan Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerimizin ve tüm teşkilatın bu anlamlı günlerini kutluyoruz" dedi.

Efetürk, güvenlik güçleri ile sahada mesai kavramı olmadan Mardin halkının yanında yer aldıklarını anlatarak, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız olarak kadınlarımızın, çocuklarımızın, terör mağduru aileler, engelli vatandaşlarımızın korunması desteklenmesi geleceğe en sağlıklı şekilde hazırlanmaları için güvenlik güçlerimizle mesai kavramı olmadan sahadayız. Onlara bu zorlu ve meşakkatli görevlerinde başarılar diliyor yanlarında olduğumuzu ifade etmek isteriz" diye konuştu.

Efetürk ve çocuklar daha sonra, polis noktasında nöbet tutan polis memurlarını, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve kurumda görevli Çocuk Koruma polis memurlarını ziyaret ederek 10 Nisan Polis Haftasını kutladı. - MARDİN