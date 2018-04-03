Mardin Asp'den "Farkındalık Yürüyüşü"

Aile Sosyal Politikalar (ASP) Mardin İl Müdürlüğü Otizm farkındalık haftası kapsamında "Farkındalık yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kentte "Farkındalık yürüyüşü" gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Parkında ASP İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk ve müdürlük çalışanları ile çocuklar "Otizmi fark et kabul et bizimle yürü" sloganı ile mavi balonlarla eşliğinde Mardin sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi. Ayrıca ASP il Müdürlüğü de akşam mavi ışıkla aydınlatıldı. - MARDİN