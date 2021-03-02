Mardin Artuklu ve Şırnak Üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzaladı
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Mardin Artuklu ve Şırnak Üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzaladı

02.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:34
Mardin Artuklu ve Şırnak Üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzaladı

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi arasında "Merkezi Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi arasında "Merkezi Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

İşbirliği protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan tarafından imzalandı.

Özcoşar, protokolün iki üniversitenin araştırma-geliştirme kalitesini ve teknik başarısını artıracağını belirtti.

Özcoşar, "Mardin Artuklu Üniversitesi olarak bölgenin her türlü çözümleme ve teknik bilim analizlerine cevap vermek için yüksek donanımlı cihazlarla hizmet ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu protokol ile iki üniversitenin araştırma kalitesine test-analiz ortak çalışmaları ile başarılı bir etki yaratacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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