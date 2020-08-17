Mardin Artuklu Üniversitesinden tanıtım çalışması Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin üniversiteyi tercih etmeleri için tanıtım çalışması yapıyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin üniversiteyi tercih etmeleri için tanıtım çalışması yapıyor.

MAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, YKS sınavı sonrası puanların açıklanmasının ardından, öğrencilerin yoğun bir tercih belirleme sürecine girdiği belirtilerek, üniversitenin de bu kapsamda yoğun bir tanıtım çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

YÖK tarafından düzenlenen "YÖK Sanal Fuarı"na katılım sağlandığı kaydedilen açıklamada, sanal ortamda üniversiteyi tanıtıcı bilgi ve belgelere erişim imkanı olduğu belirtildi.

Farklı bölümlerde görev yapan akademisyenlerin, bölümlerini tanıtmak amacıyla interaktif canlı yayınlara katılarak, öğrencilerden gelen sorulara cevap verdiği aktarılan açıklamada, "Bunun yanı sıra Mardin'e hizmet etme amacında olan çeşitli kuruluşlarla işbirliğine gidilerek İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Hatay'da şehir merkezlerinde bulunan billboardlara üniversiteyi tanıtıcı afiş ve görseller asılmıştır. Yine sosyal medya platformlarına il bazlı reklamlar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bütün bu çalışmalar sonucunda üniversitemize ciddi bir teveccüh olduğu, gerek sosyal medya kanallarından gelen mesajlar gerek bu mecrada yapılan tanıtım çalışmalarının izlenme sayıları ve gerek de birebir alınan geri bildirimler yoluyla görülmektedir. Pandemi sonrası yüz yüze eğitime geçilmesinin planlandığı 1 Ekim 2020 sonrası öğrencilerimizin de aramıza katılmasıyla eğitime sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde başlamayı düşünüyoruz."

Kaynak: AA