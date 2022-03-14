Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Artuklu Üniversitesinde eğitime ara verildi.
ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Artuklu Üniversitesinde eğitime ara verildi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 14 Mart Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.
Üniversite bünyesinde görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel