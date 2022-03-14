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Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin Artuklu Üniversitesinde eğitime kar engeli

Mardin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Artuklu Üniversitesinde eğitime ara verildi.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Artuklu Üniversitesinde eğitime ara verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 14 Mart Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Üniversite bünyesinde görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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