Mardin Artuklu Üniversitesi ile Kudüs Üniversitesi arasında kardeşlik protokolü
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Mardin Artuklu Üniversitesi ile Kudüs Üniversitesi arasında kardeşlik protokolü

Mardin Artuklu Üniversitesi ile Filistin'deki Kudüs Üniversitesi arasında akademik iş birliği projelerini yürütmek üzere "Kardeş Üniversite" protokolü imzalandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi ile Kudüs Üniversitesi arasında kardeşlik protokolü
09.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:11

Mardin Artuklu Üniversitesi ile Filistin'deki Kudüs Üniversitesi arasında akademik iş birliği projelerini yürütmek üzere "Kardeş Üniversite" protokolü imzalandı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite kampüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen basın toplantısında, üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özcoşar, salgın sürecinde üniversite olarak öğrencilerin yüzde 95'ine ulaşıldığını, derslerin yüzde 98'inin uzaktan eğitimle verildiğini belirtti.

Üniversite olarak uluslararası iş birliğine önem verdiklerini, bu yönde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özcoşar, Kudüs ile Mardin gibi derin tarihi bağları olan iki şehrin üniversiteleri arasında iş birliği yapmak istediklerini söyleyerek, "Kudüs bizim için çok önemli bir şehir. Sadece tarihi anlamda değil, bugünkü Mardin'in ruhunu yansıtan en önemli şehirlerden birisidir. Bu sebeple Kudüs ile Mardin arasında bağ oluşmasında özel bir önem verdik ve halen de veriyoruz." diye konuştu.

Özcoşar, bu kapsamda Kudüs Üniversitesi ile Artuklu Üniversitesi arasında bir kardeşlik protokolü imzaladıklarını bildirerek, "Kudüs Üniversitesi İslam dünyasında önemli başarılar elde etmiş, akademik açıdan yayın noktasında Arap dünyasında hatırı sayılır bir başarı yakalamış üniversitelerden biri. Dolayısıyla Mardin Artuklu üniversitesi olarak Kudüs Üniversitesi ile bir iş birliği ve kardeşlik protokolü imzalamış olmak bizler açısından da önemli." dedi.

Anlaşma ile iki üniversitenin ortak akademik araştırmalar ve iş birliği yapacağını, öğrenci veya akademik-idari personel değişimi, yayınların ve diğer akademik materyallerin ve bilgilerin paylaşılacağını, önemli fırsatlar yakalanacağını dile getiren Özcoşar, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz ile Kudüs Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültelerinin hemşire ve ebelik bölümlerinin ortak çalışmaları ile başlayacak iş birliğinin zamanla diğer fakülteleri de içine alacak şekilde genişlemesini planladık. Bu anlaşma ile ilgili önemli beklentilerden biri de önümüzdeki aylarda Kudüs ve Mardin'in 'kardeş şehir' olacağı anlaşmalara zemin hazırlamak."

Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Maşallah Turan da protokolün imzalanmasından her iki üniversitede duyulan heyecanı ifade etti.

İş birliğinin ilk adımını özellikle sağlık alanında atmayı arzu ettiklerini aktaran Turan, "İlerleyen süreçte fen ve teknoloji bilimleri alanında, mühendislikte, İslami ilimler ve dil ile ilgili alanlarda bu iş birliği imkanlarını daha de geliştireceğiz." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Özcoşar ile Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Ebu Kişik arasında iş birliği protokolü online imzalandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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