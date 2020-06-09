Mardin Artuklu Üniversitesi Filistin'in Kudüs Üniversitesi ile kardeş oluyor
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Mardin Artuklu Üniversitesi Filistin'in Kudüs Üniversitesi ile kardeş oluyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, Arap dünyasının en fazla akademik yayın yapan üniversitelerinden Filistin'deki Kudüs (Al Quds) Üniversitesi ile akademik işbirliği projeleri yürütmek üzere 'Kardeş Üniversite' protokolü imzaladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Filistin'in Kudüs Üniversitesi ile kardeş oluyor
09.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:46

Kudüs Üniversitesi'nin Arap dünyasında önde gelen akademik bir kurum olduğunu ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar anlaşmaya dair şu açıklamalarda bulundu.

"Kudüs ile Mardin derin tarihi bağları olan iki şehir. Mardin'in bir şehir olarak şekillenmesinde büyük katkısı olan Artuklular, Mardin'i bir şehir olarak inşa ederken büyük ölçüde Mardin'den önce idare ettikleri Kudüs'ten etkilendiler. Bundan dolayı Mardin, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Kudüs mimarisi ve ruhunu en çok yaşatan şehir olarak kabul edilebilir.Bu sebeple Kudüs Üniversitesi ile yapılan anlaşmayı sıradan bir işbirliği protokolü olarak değil Kardeşlik Anlaşması olarak yaptık. İki şehir arasındaki bu bağın üniversiteleri arasında kurulan kardeşlik ile daha pratik ve somut yansımaları olmasını bekliyoruz.

Bu anlaşma ile iki üniversitenin ortak akademik araştırmalar ve işbirliği, öğrenci veya akademik-idari personel değişimi, yayınların ve diğer akademik materyal ve bilgilerin paylaşımı gibi hususlarda önemli fırsatlar yakalayacağını umuyoruz. Üniversitemiz ile Kudüs Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşire ve Ebelik bölümlerinin ortak çalışmaları ile başlayacak işbirliğinin zamanla diğer fakülteleri de içine alacak şekilde genişlemesini planlıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde Mardin Artuklu Üniversitesi olarak büyük ilerlemeler kaydettiğimiz uzaktan eğitim alt yapımızla bu işbirliğinin oldukça pratik uygulamalarına önümüzdeki ders yılında başlayacağız.

Bu anlaşma ile ilgili önemli bir beklentimiz de önümüzdeki aylarda Kudüs ve Mardin'in kardeş şehir olacağı anlaşmalara zemin hazırlamaktır."

Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Maşallah Turan ise "Artuk Bey'den Selahaddin Eyyubi'ye Kudüs" konusununişleneceği 20. Uluslararası Beytülmakdis Sempozyumu'nun Ekim 2020'de Mardin'de yapılacağını ve Kudüs Üniversitesi rektörünün de bu sempozyuma katılacağını ifade etti.

Ana kampüsü Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Kudüs Üniversitesi Arap dünyasında akademik başarılarıyla tanınan bir üniversite. Kudüs Üniversitesi Hukuk, Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere, fen bilimleri, matematik, nanoteknoloji, biyoteknoloji, bilgi teknolojisi ve çevre bilimleri merkezleri ile Kuran ve İslami Araştırma merkezleri ile Arap dünyasının üst sıralarında yer alan bir kurum olarak tanınıyor.

Kaynak: Bültenler

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