Mardin, 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği' buluşmalarına ev sahipliği yaptı

MARDİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Mardin'de 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği' buluşmaları kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Mardin'de bir otelde düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Tufan Gündüz, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in de aralarında bulunduğu isimler, Anadolu topraklarının ürettiği maddi ve manevi değerlere dair değerlendirmelerini gençlerle paylaştı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin de Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerine dair düşüncelerini ifade ettiği programda yeni nesillerde kültür, dil ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla 'Gençlerle Baş Başa' ile 'Şehir ve tarihi alan incelemeleri' programı düzenlendi.

"Tarihinde milli mücadelede Mardin'in önemli bir duruşu vardır"

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Mardin yeni bir burhan dönemi yaşadı. Türk İslam dünyası 20 yüzyıl başında birinci Dünya Savaşına girdi. 4 yıllık savaşının sonunda Osmanlı iktidarı dünya siyasetinden geri geçildi. Anadolu'da Halep, Antakya, Adana, Mersin, Maraş emperyalizme direndi ve Mardin'in önce evlatları bu emperyalizme karşı çelik duvar gibi durdu ve Mardin'i işgalden korudular. Tarihinde milli mücadelede Mardin'in önemli bir duruşu vardır "dedi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman bu etkinliğin Mardin'de gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyete dikkat çekerek şehirde sağlanan huzur ve tarih turizminin tüm dünyaya aktarıldığını kaydetti.

"Bu topraklarda ayakta kalan tek millet Türk milleti oldu"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu bu toprakların milli mücadele döneminde çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Anadolu tarihi ilginç bir tarih. Bu topraklar çok büyük medeniyetleri yok etti. Tarihte ilk parayı bulan Frigler, Hititler, Roma İmparatorluğu bu topraklarda yok oldu. Bu topraklarda ayakta kalan tek millet Türk milleti oldu. Türkler yalnızca bu topraklarda değil 2 bin 200 yıldır o özelikle devlet refleksi ile bir çok badire atlattı ve hala dimdik ayakta duruyor. En son milli mücadelede olunduğu zaman en umutsuz anlarda büyük başarılara imza atılıyor" diye konuştu.

"Gençlerle doğu batı tarihle kaynaşıyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Anadolu tarih ve kültür birliğini vurgulayan bir program olduğunu kaydederek, "Programın birincisi Çanakkale de oldu. Çanakkale ruhunu öğrenciler akademisyenler ile birlikte konuştuk. Biz Mardinli gençlerin sorularını yanıtlıyoruz bölgedeki tarihi alanları incelenmesi var. Batıda bu bölgeyi görmeyen gençleri getiriyoruz. Çalıştayda bir yanımda boğaz içi bir yanımda Nusaybin'den bir kızımız vardı. Anadolu'nun renklerinin anlatılması tanıtılması ve bunun gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir çalışma" dedi.

Bu çalışmaya Çanakkale ruhu ile bir ulusun bütünlük ve birlik içinde yabancı güçlere direnmesinin güzel bir işareti diyen Dursun, "Mardin de birliğin nasıl sağlandığını gösteren bir şehir. Biz bunları çalışmalarda vurguluyoruz. Buradan sonra ki programlarda Samsun'a gideceğiz ve Ahlat, Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Sarıkamış bu tarihi alanların derinlik ve birlikteliği sağlamak doğu ve batıyı bir araya getirmek kaynaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA