Mardin Alt Çarşı'da restorasyon çalışmaları başladı
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Mardin Alt Çarşı'da restorasyon çalışmaları başladı

Mardin Alt Çarşı'da restorasyon çalışmaları başladı.

26.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:20
Mardin Alt Çarşı'da restorasyon çalışmaları başladı

Alt Çarşı'da restorasyon çalışmaları başladı.

, farklı din, dil ve kültürlere mensup vatandaşların yüzyıllardır bir arada yaşadığı şehirde tarihi dokunun görünür kılınması için çalışmalara yoğunluk verdi.

Bu kapsamda Büyükşehir belediye başkan vekili Vali 'ın talimatlarıyla bir süre önce ara verilen "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" yeniden başlatıldı.

Vali Mustafa Yaman, masal şehir Mardin'de restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmalarına yeniden başladıklarını söyledi.

Tarihi dokunun yeniden ayağa kaldırılması için başlatmış oldukları projenin önemine işaret eden Yaman, "Proje kapsamında Alt Çarşı'da restorasyon çalışmaları başladı. Buradaki yıkık durumdaki dükkanlar ile sokaklar restore edilerek turizme kazandırılacak." dedi.

Kaynak: AA
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