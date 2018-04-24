Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Röntgen Cihazı Yenilendi

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki panoramik röntgen cihazı yenilenerek hizmete girdi.

İl Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, 30 ünitelik bir kapasiteyle Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde vatandaşlara hizmet verildiğini kaydetti.



En iyi sağlık hizmeti vermek için gayret gösterdiklerini aktaran Yavuz, "Tek bir filmde diş, çene kemikleri ve çene kemiklerindeki patolojik oluşumların görüntülenmesini sağlayan panoramik röntgen uygulaması, diş tedavilerinde etkili sonuç alınabilmesi için önemli bir uygulamadır. Röntgen cihazlarımızın bu şekilde yenilenmesi erken teşhis ve tedavi için son derece önemlidir." dedi.

Yeni cihazlar sayesinde bekleme sırasının sıfıra indirildiğini aktaran Yavuz, vatandaşlara 6 ayda bir mutlaka diş hekimlerine görünmesi, ağız ve dış bakımlarını da düzenli yapmaları uyarısında bulundu.