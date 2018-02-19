Mardin Abdest Alma Bahanesiyle Camide Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde abdest alma bahanesiyle bir Camiye giren 25 yaşındaki Suriye uyruklu D.A., abdesthanede askıya asılı olan ceketin içerisinden son model cep telefonu çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin çalışması sonucu D.A., gözaltına alındı.

Nusaybin'in merkez Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan Şeyh Reşit Cami'sinin abdest alma yerinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere göre, abdest almak isteyen bir vatandaş, son model akıllı telefonunu içerisine koyduğu ceketini abdesthanedeki askılığa astı. Bu sırada cami içerisine abdest alma bahanesiyle giren bir kişi de üzerindeki montu soyarak ceketlerin asılı olduğu askılığa astı. Abdest alma ve yüzündeki suyu kurutma bahanesiyle askılığın orada bekleyen şüpheli asılı olan ceket içerisindeki telefonu almak için uğraşmaya başladı. İlk denemesi başarısız olan şüphelinin, bu kez kendi montunu kalkan gibi kullanarak cep telefonunu alıp Cami'den ayrıldı.

Telefonu çalınan kişinin polise başvurması ile cami içindeki ve çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntülerini inceleyen Nusaybin ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cami içerisinde cep telefonu çalan hırsızı yakaladı. Şüphelinin Suriye uyruklu 25 yaşındaki D.A. olduğu ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.