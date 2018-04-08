Mardin-90 yaşındaki 8 çocuk babası her gün bastonuyla spor yapmaya gidiyor-HD

90 yaşındaki 8 çocuk babası her gün bastonuyla spor yapmaya gidiyor

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Ahmet Adsay, her gün eşofmanlarını giyerek bastonuyla oturduğu mahalleden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan kapalı spor salonunda spor yapması görenleri şaşırtıyor. Adsay, Sabahtan geliyorum spor salonuna akşama kadar yürüyüş yapıyorum.Tüm gençlere söylüyorum, salona gidin. Spor çok iyidir, sıhhat buluyorsundiyerek gençlere çağrıda bulundu.

Derik ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası 90 yaşındaki Ahmet Adsay, yaşının ilerlemesine rağmen spor yapma tutkusundan vazgeçmiyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünun, Koşabiliyorsan Koş projesi kapsamında etkinliklere katılan Adsay'ın, oturduğu mahalleden 2 kilometre uzaklıkta bulunan spor salonuna her gün giderek spor yapması görenleri hayrete düşürüyor. Evinden eşofmanları ve spor ayakkabılarıyla çıkan Ahmet Adsay, bastonuyla her gün spora gidiyor. Yaptığı sporla ilgili olarak konuşan Adsay, Koşabiliyorsan Koş projesi kapsamında sporun yaşam kalitesini ne kadar artırdığını göstermek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Devletin kendisine rahat spor yapabilmesi için eşofman takımı, atlet, çorap ve spor ayakkabısı hediye ettiğini belirten Ahmet Adsay, 90 yaşındayım, sporu seviyorum. Ben avcılık yapmışım. 5'inci Zırhlı Tugay da Ankara'da 2 yıl askerlik yapmışım. 8 çocuk babasıyım, ben devamlı yürüyüş yapıyorum, spor salonunu seviyorum. Sabahtan geliyorum spor salonuna akşama kadar yürüyüş yapıyorum.Tüm gençlere söylüyorum; salona gidin, spor çok iyidir, sıhhat buluyorsun diye konuştu.