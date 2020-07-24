MARDİN 32 günlük tedaviyle koranavirüsü yenen Kılıç: Mezarım kazılmıştı
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MARDİN 32 günlük tedaviyle koranavirüsü yenen Kılıç: Mezarım kazılmıştı

32 günlük tedaviyle koranavirüsü yenen Kılıç: Mezarım kazılmıştıMARDİN'de, 32 gün boyunca hastanede gördüğü tedaviyle koronavirüsü yenen Fahri Kılıç (49), yaşadıklarını anlattı.

24.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:52

32 günlük tedaviyle koranavirüsü yenen Kılıç: Mezarım kazılmıştı

MARDİN'de, 32 gün boyunca hastanede gördüğü tedaviyle koronavirüsü yenen Fahri Kılıç (49), yaşadıklarını anlattı. Mardin'de koronavirüse yakalanıp, tedaviye alınan ilk hasta olduğunu anlatan Kılıç, tedavi sürecinde ailesinin öleceğine inanıp, mezarını kazdığını söyledi. Kılıç, "Doktorlar benden umudunu kesmişlerdi. Hatta benim aileme cenazeyi nerede defnedeceğimize dair bir adres bile istediler. Öldüm diye mezarımı bile kazdılar" dedi.

Mardin'de koronavirüse yakalanıp, hastanede tedaviye alınan ilk hasta eski futbolcu Fahri Kılıç, tedavide sürecinde yaşadıklarını anlattı. 22 Mart günü koronavirüse yakalanıp, tedaviye alındığını söyleyen Kılıç, kendisiyle birlikte 5 çocuğu ve eşinin de enfekte olduğunu aktardı. Kılıç, ailesinin evde karantinaya alındığını, kendisinin de hastanede 12 günü yoğun bakım ünitesi, 12'si entübe, 2 günü de bitkisel hayatta olmak üzere normal servisle birlikte 32 gün boyunca tedavide kaldığını söyledi.

'MARDİN'DE İLK KORONAVİRÜS HASTASI BENİM'

Bir dönem Kızıltepespor ve Mardinspor'da oynadığını ifade eden Fahri Kılıç, "Mardin'de ilk koronavirüs hastası benim. İlk entübe olan hasta da benim. Beni hastaneye yatırdıklarında zaten yoğun bakım yeni açılmıştı. Çok ağır bir hastalık süreci geçirdim. Koronavirüsü köyümüzdeki bir taziyeden kaptım. Hastanede tedaviye alındıktan 2 gün sonra koronavirüs testim pozitif çıktı" dedi.

'DOKTOR CENAZEMİN NEREDE DEFNEDİLECEĞİNİ BİLE SORDU'

Tedavisi sürecinde doktorların kendisinden umudunu kestiğini ileri süren Kılıç, ailesinin öleceğini düşünerek mezarının kazıldığını söyledi. Kılıç, "Doktorlar benden umudunu kesmişlerdi. Hatta aileme cenazeyi nerede defne edeceğimize dair bir adres bile istediler. Öldüm diye ailem mezarımı kazdı" diye konuştu.

'BU SÜREÇTE ÖLÜME BİR ADIM YAKINSINIZ'

Kılıç, koronavirüs salgını sürecinde düğün, taziye gibi toplu alanlarda insanların bir araya gelmemesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu hastalığın şakası yok. Ben eski profesyonel futbolcuydum onun için hiçbir kronik hastalığım olmadığı halde ben bunu yaşadım. Çok zor günler yaşadım. Kimsenin böylesi günleri yaşamasını istemiyorum. Bu hastalığın tedavisi bile insanın ömründen bir ömür alıyor. Bu süreçte açıkçası ölüme bir adım yakınsınız ama mücadelenizi bırakmıyorsunuz. Çünkü yanınızda olan bir eşiniz, aileniz var. Bu süreçte kendinizden vazgeçiyorsunuz, onları düşünüyorsunuz. Size bir şey olduğu zaman geride kalanların üzülmesini istemiyorsunuz."

MARDİN 32 günlük tedaviyle koranavirüsü yenen Kılıç: Mezarım kazılmıştı

Kaynak: DHA

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