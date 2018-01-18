Mardin 3. Ulusal Foto Maraton Yarışması Başlıyor

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 3. Ulusal Foto Maraton Yarışması başlıyor.

2- 6 Mayıs 2018 tarihleri arasında kayıtların ve fotoğraf çekimlerinin başlanacağı yarışma sonuçları 7 Mayıs 2018'de açıklanacak. Yarışma dolayısıyla 10 adet 2 bin TL eşdeğer ödül verilecek. Ayıca Mardin Valiliği Özel Ödülü, Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü seçici kurul özel ödülü ve Muhammed Fatih Safitürk Özel ödülü bin TL olacak. 10 kişiye mansiyon ödülü olarak 750 TL ve 50 kişiye ise sergileme ödülü olarak 250 TL ödül verilecek. 6 seçici jürinin olacağı yarışmayla Mardin'de fotoğraf şöleni yaşanacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman şehrin tanıtımına önemli katkı sağlayacak olan 3. Ulusal Foto Maraton Fotoğraf yarışmasını mayıs ayında gerçekleştireceklerini belirtirken, "Fotoğraf sanatçıları için adeta bir cennet olan şehrimize tüm sanatçılarımızı davet ediyoruz. İlimizde son 1 yılda değişimi her yönüyle hissettirdik. Amacımız güzle şehrimiz Mardin'i daha yaşanabilir kılmaktır. İlimizin önemli dinamiklerinden birisi ise turizmdir. Mardin birçok dillere dinlere ev sahipliği yapmakla beraber, taşların konuştuğu bir şehirdir. Bu haliyle her yıl yüz binlerce turistin yanı sıra fotoğraf sanatçıları da ilimize akın etmektedir. Biz de bu bağlamda fotoğraf sanatçılarının ilgisini daha çok arttıracak etkinliklere önem vermekteyiz. Bu nedenle üçüncü kez foto maraton düzenliyoruz" dedi.

Yarışmayla Mardin'e olan ilgiyi daha çok arttıracaklarını ileten Yaman, "Yarışma ile sanatçıların gözünden Mardin'i bir kez daha görme şansına erişeceğiz. Bu sayede ilimizi daha anlamlı ve farklı bir şekilde tanıtma şansına sahip olacağız. Yarışma ilimize olan ilginin daha çok artmasına da vesile olacak. Bu nedenle yarışmayı önemsiyoruz. Kurumsal bir havada gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza tüm sanatçılarımızı bekliyoruz" ifadesini kullandı. - MARDİN