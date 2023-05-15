Mardin Haberleri - Mardin Haber - Haberler

Mardin Haberleri
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Mardin'de KYK yurdunda kalan depremzedeler: "Allah, devletimizden razı olsun, depremi unutturdular bize"
Mardin'de KYK yurdunda kalan depremzedeler: "Allah, devletimizden razı olsun, depremi unutturdular bize"
Mardin 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mardin seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mardin hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Mardin 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mardin seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mardin hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Mardin 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mardin seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mardin hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Mardin 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mardin seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mardin hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Mardin 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mardin seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mardin hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Mardin 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mardin seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mardin hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Mardin 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Mardin seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Mardin hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Mardin açılan sandık oranı kaç? Mardin güncel seçim yüzde kaç sandık açıldı? Mardin seçim sonuçları 2023!
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
2023 Mardin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim 'yürü, arkandayız' dediği müddetçe Selo'yu çıkaramazlar (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim 'yürü, arkandayız' dediği müddetçe Selo'yu çıkaramazlar (2)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mardin mitinginde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu da önümüzdeki yıl sonuna kadar tek haneye indirmekte kararlıyız