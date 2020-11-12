Mardin 2. OSB ile büyüyor

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) altyapı çalışmaları tamamlandı.

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) altyapı çalışmaları tamamlandı. 104 hektar alan üzerinde inşa edilen ve kısa sürede hazır hale gelecek olan OSB'ye Almanya, Katar, Irak gibi ülkelerden yatırım müracaatı yapıldı.

Ekonominin hızla geliştiği Mardin'de 2. OSB yatırıma hazır hale geldi. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölge, yatırımcıların gözdesi oldu. Yerli ve yabancı birçok girişimci yatırım yapmak için başvuruda bulundu.

Mardin Vali Yardımcısı Recep Aydın, 2. OSB'de altyapı çalışmalarında sona gelindiğini, kanalizasyon, yollar ve su altyapısının tamamlandığını, elektrik altyapısının ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti. Vali Yardımcısı Aydın, "Geçtiğimiz günlerde elektrik ihalemiz yapılmıştı. Yaklaşık bir yıllık süre öngörülüyordu. Ancak müttehidimiz elektrik işini 4 ay içerisinde tamamlayacak. Havalar müsaade ettiği sürece bu gerçekleşecek. Ama biz çok uzayacağını düşünmüyoruz. Yani havalar kötü olsa bile 6 ayı geçmez diye düşünüyorum. Elektrik işimiz devam ediyor, İnşallah hayırlı olur. Başvurular devam ediyor. Biz gerekli elemeleri yaptığımız zaman en kısa sürede inşallah Organize Sanayi Bölgemizi faaliyete geçirmeye çalışacağız. İşlerin hızlanacağı döneme geldik. 2013'ten beri şöyle geriye baktığımız zaman çok fazla bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ama artık işlerin hızlanacağı döneme girdik. Yani çok yakın zamanda fabrikalarımızın yükseldiğini hep beraber göreceğiz" dedi.

"Almanya, Katar, Irak gibi ülkelerden yatırım müracaatı var"

Mardin 2. OSB Müdürü Mahmut Acay, OSB'nin 104 hektar alandan oluştuğunu, büyüklükleri değişen 72 sanayi parselinin olduğunu söyledi. Almanya, Katar, Irak ve farklı yabancı ülkelerden yatırım müracaatlarının bulunduğunu ifade eden Acay, "Toplamda 632 bin metrekare sanayi alanımız var. İlk etapta 5 bin kişilik bir istihdam düşünüyoruz. İkinci etabımızda 5 bin dönümlük genişleme alanımız var, organizemizin arka tarafında. Orası olursa zaten bölgenin istihdam sorunu kalmayacak diye düşünüyoruz. Şu anda altyapımız, kanalizasyon, su, yol, bunlar tamamen bitti. Elektrik altyapı çalışmalarımıza da başladık. Müteahhidin bize taahhüdü 4 ay içinde bitireceği. Bunlar bittikten sonra tahsislere geçebiliriz. Şimdi farkındaysanız adalara ayırmışız. Bizim 7-8 tane adamız var. Bu adaları sektörlere göre dağıtacağız. Birinci hedefimiz teknolojiyi buraya getirmek. Teknolojiyi getiremezsek ikinci hedefimiz istihdam, işsizliği önleyici yatırımları buraya yönlendirmek. Üç, bölgenin kaderini değiştirecek yatırımlar. Büyük yatırımları buraya geçmek, buna göre talepler de var. İnşallah bunları değerlendirip en güzel tesisleri kuracağız. Alman yatırımcımız var, Katarlı var, Iraklı var, tabii Türk iş ortaklığında var" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı