Mardin 2. OSB'de yatırımlara yönelik toplantı yapıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kent ekonomisini ileri düzeye taşıyacak yerli ve yabancı yatırımların başvurularını büyük bir titizlikle değerlendirdiklerini söyledi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kent ekonomisini ileri düzeye taşıyacak yerli ve yabancı yatırımların başvurularını büyük bir titizlikle değerlendirdiklerini söyledi.

Mardin'in istihdam, kalkınma ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak olan 2. OSB'ye yatırım yapmak isteyen girişimcilerin yoğun talepleri ve çalışmaların son durumunu değerlendirmek üzere Vali Demirtaş'ın başkanlığında toplantı düzenlendi.

Demirtaş, toplantıda, gıda, tekstil, plastik, makine, kimya, elektrik, medikal ve sağlık sektörlerinde yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi konumda olan 2. OSB'de 72 parsel üzerinde fabrika, okul ve çağrı merkezinin kurulması için planlanan çalışmaları onayladı.

Kısa sürede fabrikaların kurulması için ilk kazmaların vurulacağını kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Şehrimizin ekonomisini güçlendirecek ve istihdam olanaklarını artıracak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2. OSB'ye girişimcilerin olan ilgisi memnuniyet verici düzeyde. Mardinimizin ekonomisini ileri düzeye taşıyacak yerli ve yabancı yatırımlarımızın başvurularını büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. 2 bin kişinin istihdam edileceği 32 fabrikanın, çağrı merkezi ile nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve gençlerimizin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi kurulması için çalışmaların başlanmasına karar verdiğimizi müjdelemek isterim. 40 yatırımcımızın başvuru ve değerlendirme süreçleri de devam ediyor. İşsizlik sorunu ortadan kalkmış ve sanayiyle anılan bir şehir oluşturmak için devletimizin destekleriyle tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Emre Öztürk, 2. OSB Müdürü Mahmut Acay ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar