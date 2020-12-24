Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi için toplantı
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Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi için toplantı

24.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:09
Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi için toplantı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında 2. Organize Sanayi Bölgesinin istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında 2. Organize Sanayi Bölgesinin istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kentin istihdam ve ekonomisine katkı sağlayacak olan gıda, tekstil, plastik, makina, kimya, elektrik, medikal ve sağlık sektörlerinden fabrikaların kurulacağı 2. Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı.

İstihdam ve ekonomiye ciddi katkı sağlayacak 2. Organize Sanayi Bölgesinin istişare toplantısı Vali Demirtaş'ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Vali Demirtaş, elektrik çalışmalarında da sona doğru yaklaşıldığını söyledi.

Kısa sürede fabrikaların kurulması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"2. Organize Sanayi Bölgesini kentimize kazandırmak için tüm kurum kuruluşlarımız ile en hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Sanayi alanımıza yatırımcılarımızın yoğun talepleri var. 170 yatırımcımız işletme kurmak için başvuruda bulundu. Elektrik çalışmalarında bitirilmesinin ardından yatırımcılarımıza fabrikalarını kurulmaları için alan dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Kentimizde işsizliğin azaltılması için çalışmalarımıza tüm gücümüz ve gayretimizle devam ediyoruz."

Toplantıya, Yeşilli Kaymakamı Emre Öztürk, 2. OSB Müdürü Mahmut Acar ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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