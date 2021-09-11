Mardin 1969 spor takımı sponsorluk anlaşması imzaladı
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Mardin 1969 spor takımı sponsorluk anlaşması imzaladı.
Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Mardin 1969 spor takımı sponsorluk anlaşması imzaladı.
Kulüp binasında düzenlenen programda, Mardin 1969 spor futbol takımı, HDI Sigorta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Anlaşmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kulüp Başkanı Nasır Duyan, "Beraber uzun yıllar nice başarılara imza atmak dileğiyle, iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun." dedi.
AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri