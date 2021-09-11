Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Mardin 1969 spor takımı sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen programda, Mardin 1969 spor futbol takımı, HDI Sigorta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anlaşmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kulüp Başkanı Nasır Duyan, "Beraber uzun yıllar nice başarılara imza atmak dileğiyle, iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun." dedi.