Mardin 1969 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Mardin 1969 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Mardin 1969 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırımızı- Lacivertli takım 2021-2022 sezonu hazırlıklarını 21 Kasım Şehir Stadında devam ediyor. Sabah antrenmanına teknik direktör Seyithan Özdaş yönetiminde başlayan futbolcular düz koşu, açma germe hareketleri yaptı. 5'e 2 topla gruplar halinde oynayan futbolcular ardından istasyon hareketleriyle idmanı sonlandırdı.

Mardin 1969 Spor 4 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da Modafen'i ağırlayacak. - MARDİN

Mardin 1969 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Mardin 1969 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Mardin 1969 Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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