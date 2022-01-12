Mardin 1969 Spor, 8 sporcu ile anlaştı

KARAMAN (AA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor Kulübü, 8 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kelkit Belediyespor sol bek oyuncusu Serkan Özen, Düzcespor santrafor oyuncusu Furkan Temizsoy, Karaman Belediyespor forvet oyuncusu Kubilay Serbest, Altındağ Belediyespor orta saha oyuncusu Furkan Dal, Antalyaspor'dan Kuşadasıspor'da kiralık oynayan Sıddık Çelik, İçel İdmanyurdu sol kanat oyuncusu Sidar Ceylan, Nazilli Belediyespor stoper oyuncusu Sefa Korkmaz ve Harun Koç ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, futbolcularla sözleşme imzalandığı belirtildi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet