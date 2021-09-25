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Mardin 1969 Spor: 2-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mardin 1969 Spor: 2-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son iki maçını kazanan Fethiyespor, evinde Mardin 1969 Spor'u 2-1 yenerek averajla liderlik koltuğunu aldı.

MARDİN (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son iki maçını kazanan Fethiyespor, evinde Mardin 1969 Spor'u 2-1 yenerek averajla liderlik koltuğunu aldı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk ekipte 52'nci dakikada Mustafa kırmızı kart gördü. Ev sahibi Fethiyespor, gol perdesini 73'üncü dakikada Berkin'le açarken, Burak 84'üncü dakikada skoru 2-0 yaptı. Mardin 1969 Spor'da Nezih 90'ıncı dakikada attığı golle skoru belirleyen isim oldu.


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