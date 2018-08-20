Mardin 19 Gündür Kayıp Olan Zinisel Engelli Bulundu

19 gündür kayıp olan zinisel engelli bulundu

MARDİN'in Derik ilçesinde 19 gündür kayıp olan zihinsel engelli 47 yaşındaki Resul Ecer, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde görevli bir polis tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi.

Derik ilçesinin Cevizpınar mahallesinde anne-babası olmadığı için tek başına yaşayan kediseverliğiyle bilinen zihinsel engelli 47 yaşındaki Resul Ecer'in kaybolması üzerine ailesi yakınlarının yaptığı çağrı üzerine yapılan haberlerden sonra bulundu. Ecer'in kaybolmasıyla ilgili haberlerin yayınlamasıyla Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde görevli bir polis memuru, haberde gördüğü fotoğrafın Ecer olduğunu tespit etti. Polis mumuru kayıp Ecer'in Mersin'de yaşayan kardeşi Hambullah Ecer ile görüşerek, ağabeyinin bulunduğu haberini verdi. Haberi alması üzerine Mersin'den Diyarbakır'a gelen Ecer, Kayıp olduğundan bu yana her yeri aradık, bulamadık, umudumuzu kesmiştik. Mersin'deki evime dündüğümün ertesi günü Diyarbakır'da hastane bahçesinde bir polis memurunun fark etmesi ile bize telefon geldi. Müjdeli haberi verdi. Allah razı olsun. Ben çok sevindim. Bulunduğunu öğrenir, öğrenmez, Mersin'den hemen özel bir araç kiralayarak, eşim ve kızımla beraber Diyarbakır'a ağabeyimi almaya gittik. Kardeşimi görünce dünyalar benim oldu. Kardeşimin tedaviye ihtiyacı var. Kullanması gereken ilaçlarını, kaybolduğundan bu yana almamış. Mersin'de hastanede yatıracağım dedi.

-Kardeşlerin kucaklaşması

-Ecer'i görüp sevinen vatandaşlar

-Röporajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera Emrullah KARAKAŞDERİK (Mardin), (DHA)

(Tür: Yurt)