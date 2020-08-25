MARDİN 15 yıldır kol gücüyle çalışan makinesiyle şehriye üretiyor
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MARDİN 15 yıldır kol gücüyle çalışan makinesiyle şehriye üretiyor

15 yıldır kol gücüyle çalışan makinesiyle şehriye üretiyorMARDİN'in Derik ilçesindeki kadınlar, kış öncesi şehriye hazırlıklarına başladı.

25.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:02

15 yıldır kol gücüyle çalışan makinesiyle şehriye üretiyor

MARDİN'in Derik ilçesindeki kadınlar, kış öncesi şehriye hazırlıklarına başladı. İlçedeki kadınlar, yoğurdukları hamuru Hamdullah Budan'ın (50) makinesiyle şehriye haline getiriliyor. 15 yıldır kol gücüyle kullanılan makinesiyle şehriye ören 6 çocuk babası Budan, atadan kalan mesleğini yaşatmak istediğini söyledi.

Derik ilçesinde yaşayan Hamdullah Budan, insan gücüyle çalışan makinesiyle 15 yıldır, ilçedeki kadınların yoğurduğu hamurla şehriye üretiyor. 6 çocuk babası Budan, bu şekilde ailesinin geçimini sağlıyor. Günde 200 kilo hamuru makinesiyle şehriye yapan Budan, atadan kalan mesleğini yaşatmak istediğini söyledi. Derik'teki kadınların katı yağ kullanarak elle yoğurduğu hamurla yapılan şehriyenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tercih edildiğini söyleyen Budan, günde ortalama 200 TL kazandığını ifade etti.

Makineden yapılan şehriyeyi 4 gün evlerinin damında güneşte kurutulduktan sonra kavurduklarını belirten Sanihe Pilsin ise şehriyeyi hazır hale getirdikten sonra, pirinç pilavı veya bulgur pilavına karıştırdıkların ifade etti.

MARDİN 15 yıldır kol gücüyle çalışan makinesiyle şehriye üretiyor

Kaynak: DHA

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