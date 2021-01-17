Mardin, 1 milyon 200 bin ton un ihracatıyla Türkiye birincisi

TÜRKİYE'de yıllık 3 milyon ton un ihraç edilirken, bunun yaklaşık 1 milyon 200 bin tonunu 42 un fabrikasının bulunduğu Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) gerçekleştiriyor. Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, un ihracatında birinciliği 2021'de de kimseye kaptırmayacaklarını söyledi.

Mardin'de 6 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de üretim yapan 42 un fabrikası, geçen yıl 1 milyon 200 bin ton un ihracatı gerçekleştirdi. Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, buradaki fabrikada üretilen unların Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu ülkelerinin de un ihtiyacını büyük oranda karşıladığını söyledi. Mardin OSB'nin kentin ekonomisinde lokomotif görevi üstlendiğini söyleyen Duyan, ihracat rakamlarının milyar dolar dolayında olduğunu aktardı.

'UN İHRACATINDA MARDİN, TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNİ KİMSEYE KAPTIRMADI'

Türkiye'de yılda 3 milyon ton un ihraç edildiğine dikkat çeken Duyan, bunun 1 milyon 200 bin tonunun Mardin'de üretildiğini söyledi. Duyan, "Mardin Organize Sanayi Bölgesi bu yıl da ihracatta her ne kadar istediği rakama ulaşamamış olsa da mevcut şartlara göre iyi durumdayız. Un ihracatında Mardin 2020'de Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmadı. Bu alanda Türkiye birinciliğimiz var. Unda, dünyada en fazla ihracat yapan ülke Türkiye'dir. Türkiye'de de en fazla ihracat yapan Mardin'dir. Türkiye, 3 milyon ton un ihraç ederken, bunun 1 milyon 200 bin tonu Mardin Organize Sanayi Bölgesi tarafından ihraç ediliyor. Türkiye'nin un ihracatının yüzde 35'ini biz karşılıyoruz. Mardin OSB'nin ihracat rakamı 903 milyon dolar oldu. Türkiye sıralamasında 19'uncu sıraya yükseldik. Aslında bizim hedefimiz 1 milyar doların üstündeydi. Geçmişte Mardin bunu gerçekleştirdi. 1 milyar dolar ihracatımız oldu. Amacımız ülkenin ve bölgenin ekonomisine katma değer sağlamaktır. İhracat ve yatırımda Mardin hiçbir zaman hızını kesmiyor, yatırımlara da devam ediyor" dedi.

Mardin OSB'deki un fabrikası yetkilisi iş insanı Aydın Kurtay, günlük 250 ton un ürettiklerini ifade ederek, "Günlük un üretimimiz 250 ton. Yıllık 50 bin ton üretimimiz oluyor. Bunun 35 bin tonunu Irak'a ihraç ediyoruz. Geri kalan 15 bin tonu iç piyasadaki bayilerimize veriyoruz. Önemli olan kendi ülkesinde, kendi memleketinde yatırım yapmak. İşsizliği asgariye düşürmek için çalışıyoruz. Bu şekilde ülkemize faydalı bir sanayici olmaya çalışıyoruz. OSB'de 42 un fabrikamız var. Hepsi de Irak ve Ortadoğu ülkelerine yönelik çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı