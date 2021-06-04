Mardian Mall marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor
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Mardian Mall marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor

Mardian Mall marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sinanoğlu, Dekinsan, Keleşoğlu, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığı ile Mardin'de hayata geçirilen Mardian Mall AVM, marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor.

Sinanoğlu, Dekinsan, Keleşoğlu, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığı ile Mardin'de hayata geçirilen Mardian Mall AVM, marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor. Alışveriş merkezinde son olarak D&R'ın açılışını gerçekleştirildi.

D&R'ın Mardin'deki ilk mağazası, Mardian Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezinde açıldı. Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünlerini meraklılarıyla buluşturan D&R, 347 metrekarelik alanda 30 bin ürün çeşidiyle ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

70 bin metrekare inşaat alanı bulunan projede alışveriş merkezine 50 bin metrekare alan ayrılırken, 30 bin metrekare kiralanabilir alan, bin 500 araç kapasiteli otopark ve 6 sinema salonu bulunuyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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