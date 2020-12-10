Mardian Mall Mardin'in en güvenli AVM ve yaşam merkezi oldu
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Mardian Mall Mardin'in en güvenli AVM ve yaşam merkezi oldu

10.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:45
Mardian Mall Mardin'in en güvenli AVM ve yaşam merkezi oldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde kısa bir süre önce faaliyete giren Mardian Mall, 'TSE Korona Virüs Güvenli Hizmet Belgesi' alarak Mardin'in en güvenilir ilk ve tek alışveriş merkezi oldu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kısa bir süre önce faaliyete giren Mardian Mall, 'TSE Korona Virüs Güvenli Hizmet Belgesi' alarak Mardin'in en güvenilir ilk ve tek alışveriş merkezi oldu.

Pandemi döneminde aldığı tedbirlerle vatandaşlara güvenli alışveriş yapma imkanı sunan Mardian Mall AVM, TSE Korona Virüs Güvenli Hizmet Belgesi aldı. Mardian Mall, bu belgeyle kentin en güvenilir ilk ve tek yaşam merkezi oldu. Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, tedbirli tutumları ve hijyen dolu hizmetlerinin doğrultusunda taraflarına verilen TSE Korona Virüs Güvenli Hizmet Belgesini alarak, Güneydoğu ve Mardin'in en güvenilir ilk ve tek alışveriş ve yaşam merkezi olmanın verdiği haklı gururu yaşadıklarını söyledi. Ziyaretçi sayısını anlık olarak denetlediklerini kaydeden Yıldızhan, merkezlerinde dezenfekte işlemlerinin sürekli yapıldığını ifade etti. Yıldızhan, "Ziyaretçi sayılarımızı anlık olarak kontrol ediyor ve buna bağlı olarak dezenfeksiyon planlamamızı yapıyoruz. Hijyen ekiplerimizle tırabzan, asansör, oturma alanları gibi çok temas edilen tüm alanları sürekli olarak dezenfekte ediyoruz. Temas gerektirmeyen, fotoselli tuvaletlerimizin, 24 saat boyunca ozon sistemi ile sterilizasyonunu sağlıyoruz. Girişlerde tüm personel ve ziyaretçilerin ateş ölçümünü ve HES kodu kontrollerini düzenli olarak yapıyoruz. AVM içinde çok sayıda noktada, kolay ulaşılabilen el dezenfektanı stantları bulunduruyoruz. Pandemi döneminde süresince, gerekli tedbirlere uyma konusunda aynı gayreti fazlasıyla göstermiş ve aynı zamanda bu konuda bize güvenen değerli yatırımcılarımıza, markalarımıza, markalarımızın çalışanlarına, yönetim ekibimize, çalışanlarımıza ve çok kıymetli ziyaretçilerimize bizleri yalnız bırakmadıkları ve yanımızda olmaya devam ettikleri için teşekkür ediyoruz. Mardian Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezinde siz ve sevdiklerinizin güvende olması için hassasiyetle aldığımız tüm hijyen önlemleri, TSE Korona Virüs Güvenli Hizmet Belgesi ile tescillendi" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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