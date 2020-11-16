Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu
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Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu

16.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:48
Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu

Mardin'de özel bir konsepte sahip Mardian Mall AVM, kentin alışveriş keyfine bambaşka bir boyut getirdi.

Mardin'de özel bir konsepte sahip Mardian Mall AVM, kentin alışveriş keyfine bambaşka bir boyut getirdi. Mardian Mall AVM, birçok dünya markasını ilk kez aynı çatı altında buluştururken vatandaşların da bir numaralı tercihi haline geldi.

Pek çok ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapan Mardian Mall AVM vatandaşlara lezzet şöleni de yaşatıyor. Gurme lezzet markaları Mardian Mall AVM'de özel bir atmosferde buluşurken, vatandaşların eğlence ve yeme-içme sektöründe de ilk tercihi oldu. Vatandaşların kentte en çok tercih ettiği alışveriş merkezi konumunda olan Mardian Mall AVM'nin, yıllık yaklaşık 10 milyon kişiyi ağırlaması hedefleniyor.

Mardian Mll AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, AVM'de 72 yerli ve yabancı markayla hizmet verildiğini, merkezin 30 bin metrekare kiralanabilir alan üzerine kurulduğunu söyledi. Yıldızhan, "Ülkemizde şu anda 434 AVM hizmet veriyor. Ekonomimizde 60 milyar dolarlık yatırımla 550 bin nitelikli istihdam sağlanıyor. AVM'lerde kayıtlı ekonomiyi destekleyen mağazaların olması kayıtlı ekonomiye katkısı çok büyüktür. Organize perakende sektörü, çağdaş ticaret ekseninde, kayıtlı-kurallı bir düzende ülke ekonomisi için yeniliktir ve teknolojinin tüm olanaklarını seferber eder. Kayıtlı ve kaliteli istihdam oluşturur. Son zamanlarda artan işsizlik, ülkemizin en önemli sorunlarından biri olarak gösterilirken perakende sektörünün istihdama katkısı küçümsenmeyecek düzeyde. Bu projede yaklaşık bin 500 yeni istihdama katkı sağlanırken yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen Mardian Mall'ın, Mardin'in kültürel ve sosyal gelişimine, ekonomisine katkı sağlamak üzere alışveriş merkezimizi Mardin'e kazandırdık" dedi.

"TSE koron virüs güvenli hizmet belgesi aldık"

Yıldızhan, pandemi süreciyle beraber Sağlık Bakanlığıyla koordineli bir şekilde girişlerde sosyal mesafe kuralına uyulması, ateş ölçümü ve maske denetimleri, alanı yüzde 100 taze hava ile destekleyerek, AVM içerisinde dezenfektan üniteleri bulundurup misafirlerin sosyal mesafeyi sağlaması için fiziki önlemleri aldıklarını ifade etti. Yıldızhan, "Mardian Mall olarak 'TSE korona virüs güvenli hizmet belgesi' alarak Güneydoğu ve Mardin'in en güvenilir ilk alışveriş ve yaşam merkezi olduk. TSE korona virüs güvenli hizmet belgesi, içerisinde bulunduğumuz pandemi süresince Ckorona virüs hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu doğrultusunda, kalite, hizmet ve hijyen dolu yönetim anlayışının sağlanmasıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan güvenli hizmet belgesidir. Güvenli hizmet belgesi Sağlık Bakanlığının genelgesine tamamen uyulduğunun tescili anlamına geliyor. Mardian Mall yönetimi olarak yapmış olduğumuz başvuru sonucunda almış olduğumuz tedbirler ve hijyen dolu hizmetimiz doğrultusunda tarafımıza verilen TSE korona virüs güvenli hizmet belgesini alarak, almış olduğumuz önlemler kamuoyuyla paylaşıldı ve gelen misafirler kendilerini daha rahat ve daha güvenli hissediyor. Bu belge ile Güneydoğu ve Mardin'in en güvenilir alışveriş ve yaşam merkezi olmanın verdiği haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - MARDİN

Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu
Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu
Mardian Mall Mardin'de en çok tercih edilen alışveriş merkezi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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