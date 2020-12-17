Mardian Mall AVM'de HES kodu denetimi eksiksiz uygulanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardian Mall AVM'de HES kodu denetimi eksiksiz uygulanıyor

17.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:32

Mardian Mall AVM'de HES kodu denetimi eksiksiz uygulanıyor Mardin'in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall AVM, korona virüs tedbirleri kapsamında girişte HES kodu denetimlerini eksiksiz bir şekilde uyguluyor.

Mardian Mall AVM'de HES kodu denetimi eksiksiz uygulanıyor

MARDİN - Mardin'in en büyük alışveriş merkezi olan Mardian Mall AVM, korona virüs tedbirleri kapsamında girişte HES kodu denetimlerini eksiksiz bir şekilde uyguluyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kısa bir süre önce faaliyete giren ve 'TSE Korona Virüs Güvenli Hizmet Belgesi' alan Mardian Mall AVM'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan HES kodu sorgulaması eksizsiz uygulanıyor. Mardian Mall Temizlik ve Proje Müdürü Merthan Bakıroğlu, alışveriş merkezi olarak gelen müşterilerin sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlü olduklarını, bu nedenle içeri giren bütün ziyaretçilerin HES kodlarının tek tek sorgulandığını söyledi. Bakıroğlu, "Mardian Mall AVM olarak gelen ziyaretçilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlüyüz. Bu nedenle içeri giren bütün ziyaretçilerimizin HES kodlarını tek tek sorguluyoruz. Onların AVM'ye giriş ve çıkışlarını güvenli bir şekilde sağlıyoruz. Aynı zamanda AVM'de çalışanların ve işletme sahiplerinin hepsinin toplu olarak HES kodları tarafımızdan sorgulanarak öyle işe başlamaları sağlanmakta. Mardian Mall AVM'de sağlığınız bize emanet" dedi.

AVM müşterilerinden Bedevi Sincar ve Kübra Dora yapılan HES kodu uygulaması ve dezenfekte işlemlerinden memnun olduklarını belirtti.

Mardian Mall AVM'de HES kodu denetimi eksiksiz uygulanıyor
Mardian Mall AVM'de HES kodu denetimi eksiksiz uygulanıyor
Mardian Mall AVM'de HES kodu denetimi eksiksiz uygulanıyor
Mardian Mall AVM'de HES kodu denetimi eksiksiz uygulanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kaza Kumluca İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardian Mall AVM'de HES kodu denetimi eksiksiz uygulanıyor | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:52:22. #1.15#
title