Mardian Mall AVM'de bowling heyecanı
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Mardian Mall AVM'de bowling heyecanı

Mardian Mall AVM'de bowling heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mardian Mall AVM, bowling heyecanını Mardinlilerle buluşturdu.

Mardian Mall AVM, bowling heyecanını Mardinlilerle buluşturdu. Bölgenin en büyük bowling salonu Bowlingo, Mardian Mall AVM'de hizmete girdi.

Sinanoğlu, Dekinsan, Keleşoğlu, Kayasan ve Özgürsan yatırım ortaklığı ile Mardin'de hayata geçirilen Mardian Mall'de bölgenin en büyük bowling salonu Bowlingo hizmete girdi. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana sahip Bowlingo, arkadaşlıkların pekiştiği, scoreboardlara bakılıp en iddialı sohbetlerin yapıldığı, stresten uzak, iyi ve hoş vakit geçirilebilecek bir mekan olarak kurgulandı. AVM'de -1. katında eğlenceye ev sahipliği yapan Bowlingo, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Mardian Mall olarak pandemi koşullarında yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet verdiklerini ve dünya markalarıyla Mardinlilerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, "123 bin metrekare inşaat alanı bulunan projede alışveriş merkezine 68 bin metrekare alan ayrılmış olup, 30 bin metrekare kiralanabilir alan, bin 500 araç kapasiteli otopark ve 6 sinema salonu bulunuyor" dedi. - MARDİN

Mardian Mall AVM'de bowling heyecanı
Mardian Mall AVM'de bowling heyecanı
Mardian Mall AVM'de bowling heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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