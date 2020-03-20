Marcus Olsson'ın Notthingham Forest'a Attığı Gol
19 Mart 2016'da iPro Stadyum'unda oynanan Championship maçında Derby County evinde Notthingham Forest'ı ağırlıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Olsson, golünü atarak maçın skorunu belirliyor ve Derby County maçı 1-0 kazanıyor.
20.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:00
19 Mart 2016'da iPro Stadyum'unda oynanan Championship maçında Derby County evinde Notthingham Forest'ı ağırlıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Olsson, golünü atarak maçın skorunu belirliyor ve Derby County maçı 1-0 kazanıyor.
Kaynak: Dugout