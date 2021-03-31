Marcus Aral: Namus öyle ölçülmüyor

Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'le üç aydır tatil yaptıkları Bali'den İstanbul'a döndü. Son olarak katıldığı bir televizyon programında soruları bilemeyince stüdyoyu terk edip gündeme oturan, ardından apar topar Amerika'ya giden Şevval Şahin'e, sevgilisi Marcus Aral'dan destek geldi. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Aral, tatilde paylaştığı iddialı tatil fotoğraflarıyla kimi zaman takipçilerinin tepkisine neden olan Şahin'i kıskanmadığını anlatıp, model sevgilisine şu sözleriyle sahip çıktı: "O resimleri ben çekiyorum zaten. Biz o şekilde bakmıyoruz. Öyle bir şey yok zaten namus da öyle ölçülmüyor. Estetik resimler zaten işi gereği mankenlik yapıyor, sonuçta genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek. Biz kendimiz çekiyoruz"
Sosyal medyada sanıldığının aksine şaşalı bir hayat yaşamadıklarını, emlak işiyle kritpo yatırımlar yaptığını ifade eden Marcus Aral "Biz Bali'deydik üç ay kaldık, şimdi İstanbul'a döndük. Genelde tatil ağırlıklı gittik birkaç projem de vardı. Bali de sürekli bir yer mülk edinmek istiyoruz Şevval özleyince Türkiye'ye döndük. Ben 7-8 yıldır gidiyorum Bali sevdiğim yer. Ben yatırım üzerine çalışıyorum. Onun dışında emlak ve yatırım kripto yatırımlar yapıyorum. Gösterişli değil ama normal yaşıyoruz" diye konuştu. Aral ayrıca sevgilisi Şahin'in son katıldığı programda yaşadıklarından sonra bunalıma girip Türkiye'yi terk ettiği iddialarıyla ilgili olarak ise "Bizim zaten kışı burada geçirmeyelim diye planlarımız vardı soğuk malum buralar. Bu konuları fazla kafaya takmıyor enteresan şekilde, başkası olsa depresyona girerdi" ifadesini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin