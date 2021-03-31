Marcus Aral: Namus öyle ölçülmüyor

Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'le üç aydır tatil yaptıkları Bali'den İstanbul'a döndü. Son olarak katıldığı bir televizyon programında soruları bilemeyince stüdyoyu terk edip gündeme oturan, ardından apar topar Amerika'ya giden Şevval Şahin'e, sevgilisi Marcus Aral'dan destek geldi. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Aral, tatilde paylaştığı iddialı tatil fotoğraflarıyla kimi zaman takipçilerinin tepkisine neden olan Şahin'i kıskanmadığını anlatıp, model sevgilisine şu sözleriyle sahip çıktı: "O resimleri ben çekiyorum zaten. Biz o şekilde bakmıyoruz. Öyle bir şey yok zaten namus da öyle ölçülmüyor. Estetik resimler zaten işi gereği mankenlik yapıyor, sonuçta genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek. Biz kendimiz çekiyoruz"