Haberler » Spor » Marco Verratti'nin FC Nantes'e Attığı Gol - Spor

Marco Verratti'nin FC Nantes'e Attığı Gol

Paris Saint-Germain'in İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, 2019 Fransa Kupası yari finalinde PSG'nin Nantes'i 3-0 yendiği maçta muhteşem bir gol atıyor. Ceza sahası dışında topla buluşan Verratti, çok şık bir vuruşla topu rakip filelere gönderiyor.

05.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:21

Paris Saint-Germain'in İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, 2019 Kupası yari finalinde PSG'nin 'i 3-0 yendiği maçta muhteşem bir gol atıyor. Ceza sahası dışında topla buluşan Verratti, çok şık bir vuruşla topu rakip filelere gönderiyor.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler