Marco Verratti'nin FC Nantes'e Attığı Gol

05.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:21

Paris Saint-Germain'in İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, 2019 Fransa Kupası yari finalinde PSG'nin Nantes'i 3-0 yendiği maçta muhteşem bir gol atıyor. Ceza sahası dışında topla buluşan Verratti, çok şık bir vuruşla topu rakip filelere gönderiyor.