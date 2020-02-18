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Marco Veratti'nin Şampiyonlar Ligi'nde Unutulmaz Anısı

Paris Saint-Germain 11 Mart 2015 günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında deplasmanda Chelsea ile oynadı. Muhteşem bir geri dönüş yapan Paris Saint-Germain maçı 2-2 tamamlayarak deplasman golü avantajı ile turu geçen taraf oldu. Bu özel maçı Marco Veratti kendi duyguları ve hisleri ile anlattı, biz de sizler için derledik..

18.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:20

Paris Saint-Germain 11 Mart 2015 günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında deplasmanda ile oynadı. Muhteşem bir geri dönüş yapan Paris Saint-Germain maçı 2-2 tamamlayarak deplasman golü avantajı ile turu geçen taraf oldu. Bu özel maçı Marco Veratti kendi duyguları ve hisleri ile anlattı, biz de sizler için derledik..

Kaynak: Dugout

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