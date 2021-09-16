Marco Rose'un, Beşiktaş Maçının Ardından Açıklamaları
Borussia Dortmund'un antrenörü Marco Rose, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından genç yetenek Jude Bellingham'ı övdü.
Borussia Dortmund'un antrenörü Marco Rose, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından genç yetenek Jude Bellingham'ı övdü.
Dugout - Spor Haberleri
Borussia Dortmund'un teknik direktörü tribünlere hayran kaldı! Almanya'daki maç için gözdağı verdi
Kara Kartal'dan Devler Ligi'ne kötü başlangıç! Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu
Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Beşiktaş'a karşı şov yaptı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti