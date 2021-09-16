Marco Rose'un, Beşiktaş Maçının Ardından Açıklamaları - Haberler Spor
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Marco Rose'un, Beşiktaş Maçının Ardından Açıklamaları

Dugout - Haberler | Spor

Borussia Dortmund'un antrenörü Marco Rose, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından genç yetenek Jude Bellingham'ı övdü.

Borussia Dortmund'un antrenörü Marco Rose, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından genç yetenek Jude Bellingham'ı övdü.

Marco Rose'un, Beşiktaş Maçının Ardından Açıklamaları
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