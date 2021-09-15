Marco Rose: "Kuntz kendi rüşdünü etmiş biri"

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için görüşülen Alman teknik adam Stefan Kuntz hakkında, "Kuntz kendi rüşdünü ispat etmiş biri. Birçok şampiyonluk elde etmiş biri. Çok duygusal bir yapısı var. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor" dedi. Rose, siyah-beyazlıların iyi ve güçlü bir takım olduğunu da söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, "İlk 20 dakika Beşiktaş baskın oynadı. Bize zorluk yaptı. 20. dakikada attığımız golden sonra ilk yarıyı biz domine ettik. İlk yarının sonunda ikinci golü atınca ilk yarında biz baskın gelmiş olduk. Beşiktaş baskılı oynadı. Bizi zorladı. İkinci ayrıda da gole gidemedik. Beşiktaş bizi çok zorladı. Sonunda Beşiktaş 1 gol attı. Güzel bir maçtı. Beşiktaş takım olarak güçlü ve iyi bir takım. Beşiktaş takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne girmeye hak kazandı. Sahada da o şekilde oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde güzel maç sergiledi. Şampiyonlar Ligi için uygun bir takım" diye konuştu.

Mücadelede ilk golü aran İngiliz genç futbolcu Jude Bellingham'ın iyi bir futbolcu olduğunu belirten Rose, kendileri için süper bir oyuncu olduğunu söyledi.

"Gerçekten iyi bir atmosferdi"

Beşiktaşlı taraftarların sorulması üzerine Marco Rose, "Herkesin gelmediğini de düşünürsek, gerçekten iyi bir atmosferdi. Gürültülüydü. Bizi fazla etkilemedi. Bizim de 80 bin kişilik stadımız var. Buna biz alışığız. 20. dakikada attığımız golden sonra biraz heyecan düştü ve ivmeyi değiştirdi" diye cevap verdi.

"Türk futbolunun genç futbolculara ihtiyacı var"

Daha önce Türkiye'de 3 kez oynadığını belirten Rose, "Konya'da oynadım. Türkiye misafirperver. Başakşehir ile oynamıştık. O zamanlar iyiydi. Herhalde şu an sorunları var. Türk Ligi çok iyi futbolculara sahip. Teknik direktörleri de gayet iyi. Bugün Pjanic top koşturan iyi ve tehlikeli bir oyuncu. Türk futbolunun genç futbolculara ihtiyacı var. Bu futbolun kaliteli olmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

"Kuntz kendi rüşdünü ispat etmiş biri"

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için düşünülen Stefan Kuntz hakkında ise Marco Rose, "Kuntz kendi rüşdünü ispat etmiş biri. Birçok şampiyonluk elde etmiş biri. Çok duygusal bir yapısı var. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor. Teknik olarak görüşmeler ne aşamada bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

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